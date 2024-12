Jorge Cálix: “Esperamos elecciones pacíficas, son la salida para este mal gobierno”

8

Hay mucha división, ¿cómo contrarrestarla?

El actual gobierno ha implantado una política de división en el que todo aquel que piense diferente no solo es traidor, sino que es enemigo, eso no es de demócratas y no es propio de una democracia, debemos construir un país donde podamos vivir todos de manera pacífica, solventar nuestras diferencias, un país donde nuestras diferencias puedan coexistir de manera amigable, justamente eso es lo que queremos, estoy seguro que son más la cosas que nos unen que las que nos dividen, la política del divide y vencerás es una maña del pasado, la vieja política, no podemos avanzar sembrando odio y el gobierno no puede sembrar odio, el gobierno deben unir los corazones hondureños y unirlos en solo propósito, sacar adelante a Honduras, eso no lo entendieron los que están, pero nosotros sí, no podemos estar divididos, no podemos avanzar al progreso en una casa dividida, hay que sobreponernos a las diferencias.

¿Cuál es el compromiso que usted tiene con los hondureños?

Vamos a trabaja día y noche incansablemente, no vamos a descansar hasta obtener lo que el pueblo anhela y es que los que están se vayan del poder, los vamos a sacar y nos vamos a poner a trabajar en una Honduras de oportunidades, empleo, Honduras sin miedo, no vamos a descansar.