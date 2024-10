Jorge Cálix acusa a Redondo de difamación: “Quedó como un mentiroso”

Del mismo modo, consideró que al no recibir respuesta, Redondo quedó como “mentiroso” tras no probar que haya recibido subvenciones o subsidios del Legislativo.

Fue Luis Redondo, quien acusó inicialmente al precandidato del Partido Liberal, Jorge Cálix de no liquidar subvenciones entregadas por el Congreso Nacional.

Del mismo modo, advirtió al también diputado que en caso de no presentar las liquidaciones, se le deducirá de su salario tal como él firmó.

“Quiero aprovechar este espacio para pedirle al diputado a Cálix, que liquide las subvenciones que hace meses no ha liquidado y que si no me voy a ver en la necesidad de tener que deducir la del sueldo tal como él me firmó”, declaró Redondo en una conferencia de prensa tras empezar la discusión de la Ley de Justicia Tributaria.

Las declaraciones del titular del Legislativo surgen luego que Cálix retara a la presidenta Xiomara Castro a suspender la denuncia al tratado de extradición, para así él y sus diputados afines aprueben la cuestionada Ley de Justicia Tributaria.

“Si lo hacen, los diputados que me apoyan y yo, aprobamos la ley tributaria que promueven. Si en 15 días no restituyen, sin condiciones, la extradición, pueden olvidarse de esa ley que sin nosotros no se aprueba”, reiteró el pasado domingo en un foro televisivo.

En ese sentido, Redondo criticó que un aspirante a la presidencia realizara estas acciones, que fueron calificadas por el titular del Hemiciclo como “extorsión”.

“Es lamentable que alguien que se está proponiendo como candidato para poder ser el representante del país o del pueblo hondureño, esté con un mecanismo de extorsión”, declaró Redondo.

Del mismo modo, retó al político de presentar las firmas de sus diputados afines para comprobar la voluntad de aprobar el cuestionado proyecto de ley, que ayer martes inició en su primer debate.

“Yo lo invito a que me muestre las firmas de los diputados que él tiene cuando yo pueda ver las firmas de cada uno de los diputados que lo acompañan a él diciendo que van a probar la Ley de Justicia Tributaria”, agregó el titular del Legislativo.