IHTT sancionará autobuses que circulen fuera de ruta el fin de semana

“Tiemblan... tiemblan... no hay otra forma de explicar esta reacción del gobierno autoritario del Partido Libre, propio de las más autoritarias dictaduras del Socialismo del Siglo XXI, no importa lo que hagan, esto solo ayuda a encender más el fuego de la libertad que ya no podrán contener. ¿Barahona por qué en la marcha de Libre no detuvieron los buses pagados con el pisto del pueblo?”, señaló el diputado nacionalista Tomás Zambrano.