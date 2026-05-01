Honduras anuncia retiro del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras anunció este jueves su retiro "con efecto inmediato" del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), una medida que permitirá ahorrar más de 720.000 dólares anuales que serán destinados a "prioridades ciudadanas".

"Honduras, en ejercicio pleno de su soberanía y conforme al derecho internacional, comunica de forma oficial que se retira del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia, suscrito el 12 de diciembre de 1992, con efecto inmediato", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del país centroamericano en un comunicado.

El Gobierno hondureño justificó la medida al señalar que el tribunal regional "operaba únicamente con dos Estados Parte", una situación que, a su juicio, ha "alterado de manera sustancial las condiciones" originales del instrumento y resta "operatividad, representatividad y naturaleza multilateral" al organismo.