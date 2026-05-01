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Honduras anuncia retiro del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia

La salida de Honduras de este tribunal se enmarca en las prioridades de eficientización de la agenda presidencial para el reordenamiento institucional

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 16:03
Honduras anuncia retiro del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia

El Estado hondureño dejará de erogar 720.946,71 dólares anuales, fondos que, según la misma fuente, serán liberados y reasignados para atender "prioridades ciudadanas".

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras anunció este jueves su retiro "con efecto inmediato" del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), una medida que permitirá ahorrar más de 720.000 dólares anuales que serán destinados a "prioridades ciudadanas".

"Honduras, en ejercicio pleno de su soberanía y conforme al derecho internacional, comunica de forma oficial que se retira del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia, suscrito el 12 de diciembre de 1992, con efecto inmediato", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del país centroamericano en un comunicado.

El Gobierno hondureño justificó la medida al señalar que el tribunal regional "operaba únicamente con dos Estados Parte", una situación que, a su juicio, ha "alterado de manera sustancial las condiciones" originales del instrumento y resta "operatividad, representatividad y naturaleza multilateral" al organismo.

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La salida de Honduras de este tribunal se enmarca en "las prioridades de eficientización" de la Agenda Presidencial 2026-2030, un plan que busca "el reordenamiento institucional y el saneamiento de las finanzas públicas" del país centroamericano, señaló la Cancillería.

Con esta medida, el Estado hondureño dejará de erogar 720.946,71 dólares anuales, fondos que, según la misma fuente, serán liberados y reasignados para atender "prioridades ciudadanas".

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Honduras se había reintegrado en octubre de 2006 a la Corte Centroamericana de Justicia, tras haberse retirado previamente en mayo de 2004 durante la administración de Ricardo Maduro (2002-2006).

Los otros dos países que han sido parte de la CCJ son El Salvador y Nicaragua.

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Redacción web
Agencia EFE

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