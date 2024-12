Gobierno debe promover diálogo sin confrontación y mejorar condiciones

Sin embargo, para los expertos no se ha consolidado una política exterior de parte de Honduras ni en este tampoco en los anteriores gobiernos, mientras que las estrategias para aminorar o frenar la migración irregular no han sido efectivas a lo largo del tiempo.

“Nosotros no tenemos política exterior entonces habría que diseñarla basada en el interés nacional porque hasta ahora lo que hemos visto son acciones puramente de tipo ideológico y no en función de una política exterior para el beneficio de la mayoría de los hondureños y con proyección a un largo plazo, sino que el problema que se actúa en función de los intereses del gobernante del momento”, mencionó a EL HERALDO el especialista en derecho internacional y relaciones exteriores, Graco Pérez.

En una entrevista concedida a EL HERALDO, la coordinadora de Honduras de Cristosal, Karen Valladares, sostuvo que las autoridades a nivel regional deben de tener el panorama que las migraciones continuarán sin importar los gobiernos de turno y que producto de la cantidad de personas que se encuentran en tránsito las políticas a nivel fronterizo son más restrictivas.

“Si seguimos viendo ese panorama, contexto de país donde no tenemos seguridad, estamos ante un estado de excepción, donde no hay posibilidades de tener un empleo digno, no hay alternativas, las personas van a seguir con la idea de salir del país (Honduras) porque no se está trabajando en la parte estructural”, reiteró.

La experta en temas migratorios agregó que “va a ser sumamente importante el trabajo que van a tener nuestras autoridades de país para tener esos diálogos de interés con los Estados Unidos porque se quiere aumentar más el tema de la militarización fronteriza y se deja a un lado la seguridad humana, también se está hablando de nuevas estrategias para generar un control en la parte cibernética”.

Para el 2025 que será un año electoral el panorama que se avizora para el país es complejo al igual que difícil, por lo que se incrementará la migración irregular, advirtió.

EL HERALDO intentó contactar a los vicecancilleres y el titular de la SRECI para conocer sus argumentos, pero no se obtuvo respuesta.