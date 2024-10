Acuerdo aéreo entre Cuba y Honduras, bajo la lupa por la migración irregular

Un artículo del periodista nicaragüense Wilfredo Miranda Aburto, publicado en El País de España , señala que desde que el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo abrieron en abril de 2021 las puertas del aeropuerto internacional Augusto C. Sandino la llegada de vuelos chárter se ha multiplicado.

El acuerdo bilateral, en poder de EL HERALDO Plus, fue suscrito el 9 de noviembre de 2023 entre ambos países, mientras que el acuerdo ejecutivo que le daría vida en Honduras bajo el número 07-DGAJTC-2024 se firmó el 12 julio de 2024, pero debe ser aprobado por el Congreso Nacional, donde la oposición no está de acuerdo.

Algunos sectores del país son del criterio que no se justifica que haya vuelos directos entre ambos países, debido a que no existen estudios de mercado que evidencien que hay intereses de turistas o comerciales en esta ruta.

Los vuelos con migrantes llegan a Managua desde países habitualmente no conectados con Nicaragua, como Uzbekistán, India y Tayikistán. Además se reportan vuelos cargados de extranjeros provenientes de Cuba, República Dominicana, El Salvador, Curazao y Haití, cuyos ciudadanos fueron los primeros en usar esta ruta hacia Estados Unidos para evitar el paso por la selva del Darién.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó el flujo correspondiente a los años desde que en Nicaragua se abrieron los vuelos directos entre Cuba y Managua, como menciona el artículo, comprobando que prácticamente se disparó el flujo de migrantes.

No obstante, este incremento también está asociado a las crisis en países sudamericanos (como Venezuela) y del Caribe (como Haití).

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), dijo a EL HERALDO Plus que “esa información la han facilitado las mismas personas migrantes, que llegan en vuelos hasta Nicaragua y luego ingresan por la frontera de Honduras de manera terrestre”.

El acuerdo bilateral entre Honduras y Cuba promueve el otorgamiento de una serie de derechos respecto a los servicios aéreos, entre ellos efectuar vuelos a través de su territorio sin aterrizar, así como realizar escalas en su territorio con fines no comerciales.

“Lo más recomendable es que no se ratifique lo que firmó el Ejecutivo, porque no existe ninguna necesidad en ese tipo de operaciones, y se puede prestar para otro tipo de viajes extraños de Cuba a la región”, advirtió.

Moncada analizó que para poner vuelos comerciales entre dos rutas hay que hacer estudios económicos y proyecciones sobre volumen, pero el gobierno no ha realizado ninguna medición. Los argumentos van más al tema de apoyar a Nicaragua en esa estrategia que tienen de migración irregular, opinó.

El economista y dirigente del Partido Liberal, José Luis Moncada, declaró a EL HERALDO Plus que el gobierno sustenta el convenio en mejorar la comunicación del apoyo que ofrece Cuba con los médicos y profesores, pero ellos viajan una vez al año, normalmente en vuelos privados.

Antonio Rivera Callejas, diputado al Congreso Nacional por el Partido Nacional, declaró a EL HERALDO Plus que ese tratado no es bueno, porque no trae ningún tipo de beneficio para Honduras, al contrario, pueden traer muchos riesgos.

“Prestar el espacio aéreo hondureño para Cuba puede llevar a un tráfico de drogas, o se puede prestar para un tráfico irregular de cubanos hacia Estados Unidos”, sentenció.

Tampoco cree que muchos cubanos quieren llegar a Honduras por motivos de turismo, pero sí hay una realidad de una cantidad significativa de hondureños van a Cuba por medio de escalas en otros países, como Panamá.

“No es nada bueno ese tratado, con un país violador eminentemente de derechos humanos, un país donde no hay elecciones desde hace más de 60 años y consideramos que ese tratado aéreo no debería aprobarse en el Congreso Nacional”, sentenció.

Comparó que en este momento Nicaragua es un puente para que cubanos puedan viajar hacia el norte y ahora Honduras estaría haciendo lo mismo.

Rivera Callejas reseñó que el acuerdo ya pasó en dos debates en las últimas semanas previo al Feriado Morazánico, pero no tenían los votos suficientes y seguramente están buscando conseguirlos, pero la gran mayoría de la bancada nacionalista no los va acompañar.

El diputado consideró que Honduras no debe de hacer lo que han hecho otros países, ya que existe el dicho que reza: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Por otros acuerdos y alianzas, Cuba ha sido sancionado un sinnúmero de veces con sus principales aliados, Venezuela y Nicaragua, recordó. Honduras va por ese mismo rumbo, alertó.