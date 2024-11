Honduras es el tercer país con más migrantes que llegan a México

12

Las cifras revelan que la crisis migratoria en Honduras sigue aumentando, debido a la falta de políticas concretas para mejorar las condiciones de vida de los hondureños, que garanticen su permanencia en el país.

César Castillo, coordinador del Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) opinó que los datos evidencian que cada día, más hondureños están saliendo en busca de sueño americano.

“El tema migratorio sigue siendo un tema importante, quizá ya no vemos los éxodos como en 2018 con las caravanas y las crisis del 2014 con los niños migrantes no acompañados, pero se sigue yendo una importante población hacia Estados Unidos; eso no lo hemos logrado detener, porque no se ha logrado desarrollar el país de la manera que quisiéramos”, dijo.