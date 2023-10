Familiares cargan sus enfermos por falta de ambulancias en San Antonio de Flores

A falta de autoridad local, no hay una sola ambulancia en buen estado y los familiares se ven obligados a cargar a los enfermos de las aldeas hacia centros de salud de la zona.

“Aquí no hay nadie que nos ayude para exigir lo que ocupamos, no hay ambulancias, por eso desde aquí le digo al ministro de Salud (José Manuel Matheu) que nos mande una ambulancia para no tener que estar llevando a nuestros familiares de esa forma”, dijo a medios de comunicación una vecina residente de San Antonio de Flores.

Los afectados manifestaron que si no hay ambulancias en la región, también se debe al deterioro de las calles que han hecho que los vehículos se hayan arruinado.