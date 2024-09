La excusa del jefe de seguridad del CN para impedir ingreso a diputada: “si no son pancartas no hay problema”

En el video se ve al personal de seguridad impedir el paso a la diputada luego de que se rehusó a que le revisaran los documentos que portaba en un fólder. Ante el reclamo de Espinoza a su derecho a ingresar, en el video aparece Franklin Interiano, que lejos de atender y resolver la demanda de la parlamentaria, se limita a indicarle a la guardia que no se mueva del acceso y le impida el paso.

Ante el anuncio de la diputada de que no tiene por qué mostrar sus documentos, con prepotencia el jefe de seguridad le dice “¿no los va a mostrar?” y luego con un gesto en su cara de “no me importa” levanta sus hombros.

En el video también se le escucha mencionar “si no son pancartas” no hay problema, cuando en el hemiciclo históricamente siempre se han permitido ese tipo de manifestaciones a través de letreros en cartulina.

Esta no es la primera vez que el jefe de seguridad del CN se ve involucrado en un hecho similar, en el pasado ha habido denuncias de atropellos en el legislativo, desde botellas con agua, hasta perfumes. “Ellos (los guardias y policías) solo dicen que esas órdenes provienen de un mando superior, asumimos nosotros que es orden de quien preside el Congreso. Si a mí se me olvida un dictamen, un documento, los asistentes no puede ingresar al hemiciclo, sin embargo, los colabores y amigos de Luis Redondo sí pueden hacerlo a cualquier hora y a cualquier área”, denunció en ese momento -mayo de 2023- Espinoza.

Asimismo, en enero de 2022, empleados administrativos del Congreso Nacional fueron violentados al intentar ingresar a sus labores diarias, impidiéndoseles el paso sin ninguna justificación.