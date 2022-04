Exagente de la DEA revela foto de JOH junto a uno de los hermanos Valle en el Mundial 2010

La revelación de la fotografía junto al narcotraficante Miguel Arnulfo Valle se da en un momento en que Juan Orlando Hernández se mantiene a la espera de ser extraditado hacia Estados Unidos para responder por los cargos de narcotráfico que le acusa ese país.

La defensa del mandatario se mantiene a la espera de que la Sala Constitucional Ad Hoc resuelva un recurso de amparo presentado contra su extradición hacia el país norteamericano.

Sobre la duda si esto retrasará la extradición de Hernández, quien fue pedido por Estados Unidos tras acusarlo de tres delitos relacionados al narcotráfico, la opinión de los expertos es que esto no incide.

Aunque el recurso de amparo no se resuelva antes del 21 de abril no significa que el exgobernante no pueda abandonar Honduras antes de esa fecha.

Cabe recalcar que la extradición de Juan Orlando Hernández puede suceder incluso antes de Semana Santa, dado que el auto acordado de extradición no contempla la interposición de recursos de amparo. Lo que retrasa la extradición de JOH es la redacción de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia que se podría dar en cualquier momento.

VEA: ¿Cuándo será extraditado el expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos?