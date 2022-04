Recurso de amparo presentado por defensa de JOH será resuelto después de Semana Santa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Sala Constitucional Ad Hoc, que resolverá el recurso de amparo interpuesto por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, dará su resolución hasta después de Semana Santa, lo que ha generado dudas entre la población sobre si el exgobernante será extraditado hasta dentro de varias semanas.

Las dudas surgen después que el Poder Judicial oficializara las vacaciones de la Semana Mayor a partir de este viernes 8 de abril, lo que significa que no se podrán reunir para determinar la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de amparo. Los miembros de la sala temporal fueron conformados y notificados apenas el lunes.

Sobre la duda si esto retrasará la extradición de Hernández, quien fue pedido por Estados Unidos tras acusarlo de tres delitos relacionados al narcotráfico, la opinión de los expertos es que esto no incide.

Aunque el recurso de amparo no se resuelva antes del 21 de abril no significa que el exgobernante no pueda abandonar Honduras antes de esa fecha.

Cabe recalcar que la extradición de Juan Orlando Hernández puede suceder incluso antes de Semana Santa, dado que el auto acordado de extradición no contempla la interposición de recursos de amparo. Lo que retrasa la extradición de JOH es la redacción de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia que se podría dar en cualquier momento.

