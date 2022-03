Extradición de JOH: Más de 20 días tardaría resolver recurso de amparo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El recurso de amparo interpuesto por los apoderados legales del exmandatario Juan Orlando Hernández Alvarado no es más que una dilatoria para que su defendido pueda pasar unos días más en el país, según expertos en materia penal.

Mario Díaz, coordinador de Tribunales de Sentencia del Poder Judicial, es del criterio que “ya no cabe un recurso en relación a ese tema”. Explicó que “por una parte no está contemplado dentro de la legislación en términos de extradición que haya otro tipo de recursos cuando ya la Corte se ha pronunciado sobre el recurso de apelación que ya fue presentado; desde el punto de vista técnico jurídico no cabe ningún recurso”.

Díaz reconoció que “en el sentido de que somos un Estado de derecho y que existe el derecho a peticionar cualquier tipo de circunstancia que la parte considere que hay una afectación para su persona, podríamos decir que hay un arraigo legal, pero en términos de extradición no debería de tener ningún efecto”.

Sobre el tiempo para resolver este recurso, el jurista aclaró: “Si nos vamos a lo que reza en la Ley de Justicia Constitucional estaríamos hablando que primero tendrá que venir un período de admisión, que no sabemos quién lo va a conocer”. Señaló: “Obviamente si fuera un trámite normal estaríamos hablando de un máximo de 20 días, pero como es un procedimiento que no está contemplado habría que ver cuál es la decisión que va a tomar la CSJ”.

Raúl Suazo, abogado y experto en extradiciones, aseveró que “leyendo lo que establece el auto acordado, es muy claro al establecer que contra la resolución del máximo tribunal no cabrá recurso alguno”. Determinó que el recurso “debería declararse inadmisible de entrada (dice la ley). Se declarará inadmisible cuando se aleguen violaciones de mera legalidad o cuando se examinen los antecedentes y se constate que la acción tiene por objeto dilatar el proceso o extradición”.

