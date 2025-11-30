Voto de Roberto Contreras será nulo, afirma JRV donde ejerció el sufragio el edil

San Pedro Sula, Cortés.- Una polémica se registró en la Escuela César López Pérez de la colonia Satélite de San Pedro Sula, luego que miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) afirmaran que el voto del alcalde Roberto Contreras será nulo. Según adujeron los integrantes de la JRV, las papeletas en las que votó Contreras no tenían los sellos al momento de introducirlos en las respectivas urnas.

Añadieron que el voto primero tenía que regresar a las mesas y no se puede hacer nada, ya que al momento del escrutinio cada papeleta tiene que llevar su respectivo sello. Asimismo, trasladaron parte de la responsabilidad a la aglomeración de medios de comunicación que cubría el sufragio del alcalde. Esto incomodó a Contreras, que se negó a firmar luego de votar, alegando que no sentía hacerlo si al final su elección iba a ser invalidada.