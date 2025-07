Depende de Libre elegir a Jhosy Toscano para superar crisis en CNE

“Bueno, yo creo que, si bien es cierto, no existe formalmente establecida una renuncia condicionada en ninguna normativa nuestra, no es menos cierto que lo que se está buscando ante esa crisis que se vive en el CNE es darle una respuesta pragmática a quien venga a sustituir a la doctora Hall”, explicó la abogada Ana Pineda.

Para el analista político Olban Valladares, “la situación no es fácil, es complicadísima, y aquí es donde vienen los tomas y dacas: yo te doy y tú me das. La aceptación de esa renuncia, que no existe cuando está condicionado algo, requiere ciertos votos del partido Libre en el Congreso, sin los cuales no se logran los 86”, señaló.

Sostuvo que “en primer lugar, ya viene septiembre, el nombramiento del nuevo presidente. Si esto se tomara como una estrategia política del Partido Liberal, haber convencido a la doctora Hall de que lo hiciera condicionado hasta que se nombre su sustituto, ese nombramiento podría ocurrir mañana; en septiembre, después de las elecciones, queda indefinido. Dependerá entonces si se eleva o no a consideración del Congreso”.

Un antecedente cercano, aunque con un desenlace no esperado, fue la renuncia interpuesta por el exfiscal adjunto, Daniel Arturo Sibrián, quien en 2023 presentó una carta de dimisión bajo la condición de que el Congreso Nacional considerara inaplicable el artículo 80 de la Ley Orgánica del CN.

Sibrián intentaba blindarse, pues esta normativa indica que si el hemiciclo no había nombrado a su sustituto, él debía continuar en el cargo. Finalmente, no se dio trámite a la solicitud.

Otro caso similar ocurrió con el nombramiento de Óscar Chinchilla como fiscal general en 2013. Chinchilla era magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en ese entonces, por lo que presentó su renuncia en caso de ser elegido en alguno de los dos cargos para dirigir el Ministerio Público. Contrario al escenario de Sibrián, su solicitud fue aceptada por el pleno de los diputados.