EL HERALDO, finalista en concurso de “Excelencia Periodística 2024” de la SIP

Periodismo en profundidad

- “Patrimonio en Ruinas”, Carmen García Bermejo e Ignacio Rodríguez Reyna, El Quinto Elemento, México.

- “Redes de nicotina: nuevos productos, viejas tácticas”, Redacción, Salud con Lupa, Perú.

- “What Is ‘NarcoFiles’: The New Criminal Order”? Everything You Need to Know”, Amber Crossen, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Alemania.