Disponen L86 millones en financiamiento para productores con tasas de interés del 10% y 12% anual

Tegucigalpa, Honduras.-El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) pone a disposición L86 millones en financiamiento para productores hondureños, con tasas de interés del 10 % y 12 % anual y préstamos de hasta 149,000 lempiras por beneficiario. La iniciativa está dirigida a productores individuales, mujeres rurales organizadas y miembros del sector social de la economía, quienes podrán solicitar financiamiento para impulsar sus actividades productivas, fortalecer sus negocios y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Las condiciones de acceso, incluida la tasa aplicable, estarán sujetas a los requisitos y criterios establecidos por cada entidad financiera aliada. Los beneficiarios también podrán recibir educación financiera para fortalecer sus capacidades de administración y desarrollar su historial crediticio. Asimismo, tendrán acceso gratuito a los servicios de Senprende en asistencia técnica, formalización empresarial y vinculación con oportunidades de acceso a mercados internacionales, complementando el financiamiento con herramientas para el fortalecimiento de sus actividades económicas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse