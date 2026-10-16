Disponen L86 millones en financiamiento para productores con tasas de interés del 10% y 12% anual

Tegucigalpa, Honduras.-El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) pone a disposición L86 millones en financiamiento para productores hondureños, con tasas de interés del 10 % y 12 % anual y préstamos de hasta 149,000 lempiras por beneficiario.
La iniciativa está dirigida a productores individuales, mujeres rurales organizadas y miembros del sector social de la economía, quienes podrán solicitar financiamiento para impulsar sus actividades productivas, fortalecer sus negocios y generar nuevas oportunidades de crecimiento.
Las condiciones de acceso, incluida la tasa aplicable, estarán sujetas a los requisitos y criterios establecidos por cada entidad financiera aliada.
Los beneficiarios también podrán recibir educación financiera para fortalecer sus capacidades de administración y desarrollar su historial crediticio.
Asimismo, tendrán acceso gratuito a los servicios de Senprende en asistencia técnica, formalización empresarial y vinculación con oportunidades de acceso a mercados internacionales, complementando el financiamiento con herramientas para el fortalecimiento de sus actividades económicas.
Para solicitar el crédito, los interesados deberán presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI), Registro Tributario Nacional (RTN), plan de inversión y croquis del negocio o unidad productiva.
Podrán participar tanto nuevos solicitantes como beneficiarios recurrentes, de acuerdo con las condiciones de cada entidad aliada.
Senprende también cuenta con las jornadas de misión Mipyme, mediante las cuales facilita gratuitamente la gestión y tramitación de documentos a través de instituciones aliadas a nivel nacional.
La iniciativa representa una alternativa para quienes necesitan completar su documentación y avanzar en los requisitos necesarios para solicitar financiamiento.
Los interesados pueden acudir directamente a estas entidades para conocer el procedimiento de solicitud y las condiciones específicas de acceso.
Con la habilitación de los recursos, Senprende amplía las oportunidades de financiamiento para los sectores productivos hondureños, articulando el acceso al crédito con asistencia técnica, educación financiera y servicios de fortalecimiento empresarial.