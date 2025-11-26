Zambrano celebra apoyo de Donald Trump a Nasry Asfura y afirma: “la victoria es nuestra”

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado nacionalista Tomás Zambrano reaccionó este miércoles -26 de noviembre- al mensaje del expresidente estadounidense Donald Trump, quien pidió a los hondureños votar por Nasry Asfura en las elecciones generales del 30 de noviembre.

En una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, el congresista calificó a Trump como “el hombre mejor informado del mundo” y aseguró que su respaldo impulsa la candidatura del Partido Nacional.

Zambrano afirmó que el apoyo del exmandatario confirma que, de ganar Asfura, Honduras tendría acceso a mayor inversión estadounidense y oportunidades laborales vinculadas a empresas norteamericanas.