Zambrano celebra apoyo de Donald Trump a Nasry Asfura y afirma: “la victoria es nuestra”

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado nacionalista Tomás Zambrano reaccionó este miércoles -26 de noviembre- al mensaje del expresidente estadounidense Donald Trump, quien pidió a los hondureños votar por Nasry Asfura en las elecciones generales del 30 de noviembre.
En una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, el congresista calificó a Trump como “el hombre mejor informado del mundo” y aseguró que su respaldo impulsa la candidatura del Partido Nacional.
Zambrano afirmó que el apoyo del exmandatario confirma que, de ganar Asfura, Honduras tendría acceso a mayor inversión estadounidense y oportunidades laborales vinculadas a empresas norteamericanas.
Además, señaló además que se fortalecería la protección de los migrantes hondureños y que podría ampliarse el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El legislador sostuvo que un eventual gobierno de Asfura permitiría “combatir la delincuencia y el narcotráfico” con cooperación directa de Estados Unidos.
También afirmó que el país volvería a ser visto por Washington como “un socio confiable”, algo que —según dijo— se ha perdido en los últimos años.
Las declaraciones de Zambrano se dieron tras el mensaje de Trump, quien instó a los hondureños a apoyar a Asfura y lo presentó como el candidato capaz de fortalecer las relaciones bilaterales y frenar el avance de gobiernos de izquierda en la región.
"Tito fue el exitoso alcalde de Tegucigalpa, donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras", indicó Trump a través de sus redes sociales.
Añadió que: “Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente la rechazaría y elegiría a Tito Asfura”