Diputadas denuncian excesivas revisiones a las que se someten en el CN

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como un acto de violencia política ven las excesivas revisiones a las que son sometidas las parlamentarias antes de su ingreso al hemiciclo, por orden de Luis Redondo, presidente del Legislativo.

Los registros exagerados por parte de la seguridad interna del Congreso Nacional (CN) incluyen desde la revisión física de las diputadas hasta la inspección de sus objetos personales, viéndose obligadas, en algunos casos, a dejar artículos en posesión de los guardias.

“Esto es condenable, irrespetuoso y despreciable. En mi caso, el martes pasado no me querían dejar entrar porque en la parte de atrás de mi teléfono había un sticker que decía ‘la mitad para el comandante’ y querían que lo quitara, es mi propiedad privada”, denunció la diputada nacionalista Johana Bermúdez.

Continuó: “¡Me parece una verdadera estupidez! Los que hoy son gobierno, cuando eran oposición, metían de todo. Me parece realmente insoportable que no permitan que nadie traiga nada. En mi caso, me revisan todo; ando con una mochila y acostumbro a traer mi comida porque también les tengo miedo y casi no como nada aquí”.