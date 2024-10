Acusan a Hugo Noé Pino de no entregar dictamen de Ley Tributaria a representante del Partido Nacional

1

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada de la bancada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, señaló que el representante de su bancada en la comisión para la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria no recibió el dictamen del cuestionado proyecto de ley.

Este señalamiento surge luego de los cuestionamientos realizados por el vicepresidente del Congreso Nacional y presidente de la comisión de la Ley Tributaria, Hugo Noé Pino, quien aseguró que el partido nacionalista pretenden “boicotear” la aprobación de la nueva normativa tributaria.

“El partido Nacional quiere boicotear en el Congreso Nacional la discusión de la Ley de Justicia Tributaria, que ha esperado 1 año y 6 meses para su discusión”, opinó Pino a través de su cuenta de X.

Ante esas declaraciones, Mejía salió al paso y negó que desde su bancada se pretenda obstaculizar el cuestionado proyecto y cuestionó la ‘falta de seriedad’ del también diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) al presuntamente no entregarle el dictamen al representante del partido nacionalista.

“Doctor, su falta de seriedad ya no sorprende; parece que la refundación le nubló el juicio. ¿Por qué no le dice la verdad al pueblo? ¿Acaso olvidó que no entregó el dictamen a nuestro representante en la comisión? La seriedad ya no es lo suyo”, escribió en su cuenta de X.