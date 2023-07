Detective Ángel Martínez renuncia a la defensa de Juan Orlando Hernández

“Creemos en este hombre, -Juan Orlando Hernández- pero no estamos de acuerdo como se está manejando la defensa, por lo que nuestro espacio en esta lucha por ganar este caso sería una piedra en el zapato para ellos. Es la razón por la que renunciamos del caso de siglo”, dice el experto.

Asimismo, reveló que no está de acuerdo con el pago por los servicios, considerando que no hay suficientes recursos para cumplir con la defensa, cuya limitación las consideró como una “propina”, que con ella no ganarán el juicio.