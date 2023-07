Jorge Cálix: “Perdimos votos para aprobar el acta de la CAF por la desafortunada participación de Marlon Ochoa”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix , señaló este lunes que una de las causas por las que no pudieron alcanzar los votos para ratificar la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) tuvo su origen en la participación del director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa , en el Congreso Nacional .

“Creo que lo que nos hizo perder 11 votos fue una desafortunada participación del director del SAR (Marlon Ochoa), creo que le ganaron sus emociones. Me parece que es un error que no deberíamos volver a cometer aunque estoy seguro que no tuvo el interés de agredir a nadie”, indicó Cálix e el foro televisivo Frente a Frente.