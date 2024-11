Espinoza sobre denuncia al Tratado de Extradición: “Está jugando con fuego, doña Xiomara”

Continuó que “Lo que no está tomando en cuenta doña Xiomara Castro es que los Republicanos no van actuar de igual manera que los Demócratas. Y vienen cosas serias”.

La parlamentaria considera que es el momento de la sabia decisión de la presidenta Castro, si no quiere afectar a miles de hondureños que están trabajando en los Estados Unidos y que envían remesas para el Presupuesto de la Nación.

“Está jugando con fuego doña Xiomara. Yo respetuosamente le recomiendo que rectifique. Rectificar es de sabios, no de cobardes”, le dice Maribel Espinoza a la mandataria hondureña.

En relación al impacto debido a denunciar el Tratado de Extradición con los Estados Unidos, la precandidata considera que “el inmediato es que ha desmotivado a empresas solidas venir al país, porque nadie quiere ir a invertir donde es un paraíso para narcotraficantes, como nos tiene ahora doña Xiomara. Nadie quiere ir a un país con esas características”.

Luego, todavía la administración del presidente Joe Baiden, no tomó ninguna decisión. No ha tomado ninguna reacción visible, pero eso no quiere decir que el primer día de gobierno de Trump no vaya a tomarla y las consecuencias pueden ser catastróficas ”, exteriorizó.