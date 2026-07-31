Defensa de Luis Redondo presentará recurso de amparo para acceder expediente de investigación

El abogado Juan Fernando Molina informó este viernes que el equipo legal agotó las gestiones ante el Ministerio Público, luego de solicitar en reiteradas ocasiones acceso a la documentación relacionada con el caso sin recibir una respuesta favorable.

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa legal del expresidente del Congreso Nacional , Luis Redondo , anunció que la próxima semana interpondrá un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el objetivo de obtener acceso al expediente de la investigación que desarrolla el Ministerio Público en su contra.

Según el profesional del derecho, la negativa del ente acusador impide a la defensa conocer el contenido de la investigación y limita la preparación de una estrategia jurídica.

"El Ministerio Público argumenta que él (Redondo) no tiene calidad de investigado, que no está en la obligación de proporcionarnos el expediente y también fundamenta por salvaguardar el expediente", manifestó Molina.

El abogado sostuvo que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la protección del derecho a la defensa y al debido proceso de su representado.

Asimismo, confirmó que el próximo 7 de agosto está programada una audiencia de diligencias prejudiciales, durante la cual se juramentará a un perito como parte del proceso.

La defensa reiteró que continuará utilizando los recursos legales disponibles para acceder a la información relacionada con la investigación y preparar la estrategia jurídica de Luis Redondo.