Defensa de JOH desmiente declaraciones de “El Chele” Castro: “ es una muestra cobarde”

“Yo le contesté: ‘Yo no le he fallado, lo que pasa es que no quiero votar por una CSJ corrupta”, habría respondido Castro.

“Después de ocho llamadas ‘Mel’ me dijo: ‘Contestale a Juan Orlando a ver qué es lo que quiere’. Yo le contesté y me dijo: ‘Sobre la negociación que habíamos hecho la semana anterior de los 32 millones de lempiras, ¿qué pasa, líder?, nos ha fallado’”, relató.

Rechazamos las declaraciones sin sustento del Diputado de Libre, Edgardo Castro, emitidas el día 13 dediciembre de 2022 en los medios de comunicación, donde acusa y señala con falacias a una persona que porestar temporalmente ausente del país no tiene la posibilidad de defenderse personalmente. Consideramos queesta es una muestra de la manera baja y cobarde cómo algunos miembros de la clase política de Hondurasacostumbran a comportarse para alcanzar sus objetivos e intereses personales.La ausencia en Honduras de nuestro representado, el Ex Presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, ha sidoaprovechada por funcionarios y líderes políticos, sobre todo por las nuevas autoridades del Gobierno, paraculparle de todos sus múltiples desaciertos y errores cometidos en los últimos meses, ya que, al no poder darexplicaciones lógicas frente a la justa crítica popular por las constantes crisis que vive el pueblo hondureño enseguridad, salud, alto costo de la vida, entre otros, acuden a la salida más fácil y menos decorosa de todas aldecir: ¡“ES CULPA DE JOH”!El pueblo hondureño ya se ha dado cuenta que esta “estrategia” de señalar lo que se hizo en el gobierno pasadoes una forma de justificar negligencias e incapacidades, arbitrariedades o abusos cometidos por estaadministración. Ya descubrieron que es una burda salida que no convence a nadie, sobre todo, porque se realizaaprovechándose cobardemente que el Ex Presidente Juan Orlando por el momento no está en Honduras paradefenderse.Este último señalamiento del Diputado de Libre, más que una denuncia, parece una invitación a que en estemomento álgido, cuando el país está a las puertas de la elección de una nueva CSJ, el partido de gobiernoacuda a este tipo de maniobras oscuras para lograr su objetivo y comprar voluntades, imponiendo su propiaCorte Suprema de Justicia y convertir a Honduras en una Cuba o Venezuela. Hacemos un llamado al pueblohondureño a identificar a todos los que en ausencia del mejor presidente que ha tenido el país, aprovechanpara atribuirle a él la razón de todos los males y desaciertos de las actuales autoridades.Sabemos que para la actual administración será muy difícil superar los enormes logros alcanzados por JuanOrlando Hernández Alvarado al frente de los destinos de Honduras, reduciendo la violencia, la extorsión y ladelincuencia a niveles nunca antes vistos en más de una década, apoyando en el campo al agricultor, al máspobre, para tener alimentos a bajo costo y abundantes, desarrollando obras de infraestructura como carreteras,puertos y aeropuertos que generaron miles de empleos, e incluso empleo por hora para los jóvenes hondureños,con unas finanzas públicas sanas y reservas internacionales robustas, para evitar la devaluación del lempira, ypropiciando un ambiente de paz en las calles de muchos barrios y colonias de Honduras, una realidad quepromovía el turismo y la atracción de la inversión extranjera, todo esto añora hoy el pueblo hondureño y... esosi es ¡“CULPA DE JOH”!.New York, 14 de diciembre de 2022.

Abogado Raymond Colon

Por el Equipo de Defensa Juan Orlando Hernández Alvarado