Edgardo Castro dice que JOH le ofreció dinero para votar por actual CSJ y también a otros diputados de Libre

“Quien me ofreció el dinero fue Juan Orlando Hernández. Mi principal testigo de esa llamada es Manuel Zelaya , en ese entonces era diputado (2014-2018) y estaba a la par mía”, comenzó diciendo el legislador.

“El Chele” Castro, como también se le conoce, agregó que el expresidente fue muy insistente, pues le hizo varias llamadas, hasta que él finalmente respondió por directrices de Manuel Zelaya, expresidente derrocado en 2009 y actual asesor de su esposa, la presidenta Xiomara Castro.

“Después de ocho llamadas ‘Mel’ me dijo: ‘Contestale a Juan Orlando a ver qué es lo que quiere’. Yo le contesté y me dijo: ‘Sobre la negociación que habíamos hecho la semana anterior de los 32 millones de lempiras, ¿qué pasa líder?, nos ha fallado’”, relató.

“Yo le contesté: ‘Yo no le he fallado, lo que pasa es que no quiero votar por una CSJ corrupta”, habría respondido Castro.