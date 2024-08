Darán matrícula excepcional a más de 12,000 jóvenes en la UNAH

Esta medida, implementada por primera vez en 2024, permite a los alumnos ingresar a la universidad bajo ciertas condiciones , pese a no haber alcanzado el puntaje requerido en el examen.

Carlos Ordóñez, director del sistema de admisiones de la UNAH, confirmó que esta medida no se limitará al primer proceso de admisión, sino que también beneficiará a aquellos que no logren aprobar en los próximos exámenes de septiembre y diciembre: “Los que hagan la prueba en septiembre y diciembre y no alcancen el puntaje también ingresarán bajo matrícula excepcional”.

Ordóñez aseguró que la medida solo estará vigente en los procesos de admisión del 2024.

Según estadísticas de varios procesos analizados por EL HERALDO, en cada aplicación de la PAA reprueban entre el 30% y el 35% de los aspirantes. Aproximadamente en cada año aplicaban entre 40,000 y 45,000 personas a nivel nacional.