Cossette López: "Le pido a los consejeros que por Honduras vengan a esta mesa"

Ante excusas de los consejeros de no poder atender las convocatorias, dijo que "cualquier tecnicismo como que fueron 23 horas en lugar de 24, que la secretaria se equivocó y no folió algo, lo que sea, ha sido una excusa que me resulta intranscendente. Cuando ponemos de corazón a Honduras primero, no ponemos excusas tan vacías."

Por otro lado, pidió a la clase política hondureña a actuar con madurez para buscar soluciones en lugar de agravar la problemática.

"Es tiempo de que las fuerzas políticas demuestren madurez, demuestren responsabilidad y sobre todo,una genuina vocación democrática. No es momento de más confrontaciones", resaltó, mencionando que Honduras necesita acuerdos y voluntad.