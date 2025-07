"A mí no me hacen daño con no sentarse, le hacen daño a Honduras": Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) , Cossette López , aseveró que si el resto de consejeros del órgano electoral no se presentan a las sesiones del pleno de consejeros las consecuencias las sufrirá Honduras y no su persona.

En caso de que Ochoa vuelva a ausentarse, López expresó que "a mí no me hacen daño con no sentarse, les hacen daño a Honduras, y eso está a la vista de todos. A mí no me lastima mi autoestima personal porque no llegue. Él está lastimando a Honduras".

Calificó que el desatender la convocatoria para ella solo representaría una anécdota, "pero en el país puede ser un caos. Yo creo que es importante que atienda la convocatoria".

López reconoció que han habido muchos problemas, pero también resaltó que existen muchas soluciones si se tiene la voluntad, aspecto del que se carece de acuerdo a su perspectiva.

Además, aseguró que ella siempre ha estado abierta al diálogo transparente, afirmando que no se trata de alguna negociación por debajo de la mesa.

Por otro lado, reprochó que existan "actores políticos que lamentablemente cuando tienen el poder quieren comportarse de forma dictatorial, utilizarlo con todo su peso contra los demás; y cuando son oposición, también quieren que se les conceda".