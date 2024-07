Corrupción, favoritismo y sobornos empañan el sistema judicial de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -La sombra de la corrupción continúa empañando el sistema judicial de Honduras.

En el último informe denominado Clima de Inversión en Honduras 2024, el Departamento de Estado, evidencia que la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia, el favoritismo, el nepotismo y la solicitud de sobornos de jueces y altos funcionarios judiciales, siguen siendo algunos de los problemas con los que se siguen tropezando los inversionistas nacionales y extranjeros.

“Hay informes frecuentes de corrupción dentro del Poder Judicial, tanto en los tribunales locales como en los casos ante la Corte Suprema. La presidenta de la Corte Suprema (Rebeca Ráquel) tiene vínculos familiares con la presidenta de Honduras (Xiomara Castro), y los comentaristas y las ONG han señalado que los vínculos generan dudas sobre la independencia de la Corte”, indica el reporte.

Sostiene que las empresas estadounidenses denuncian favoritismo, presión externa y solicitud de sobornos dentro del sistema judicial, y que la resolución de una disputa comercial o de inversión en los tribunales locales hondureños suele ser un proceso largo.

Los inversores extranjeros informan que la resolución de disputas generalmente implica múltiples apelaciones y decisiones en diferentes niveles del sistema judicial hondureño”, señala.

Evidencia: “Cada decisión puede tardar meses o años, y por lo general no es posible para las partes predecir el tiempo necesario para obtener una decisión”.

Sobre el particular, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, declaró este jueves que “reitero mi compromiso inclaudicable con el pueblo hondureño. En todas las acciones que he emprendido desde el día primer como presidenta del Poder Judicial, mi reto es y ha sido desentrañar las redes de corrupción con nexos con el crimen organizado, narcotráfico y en todos los demás ámbitos. No descansaré hasta limpiar la imagen de este PJ y romper con la historia de impunidad de nuestro país”.