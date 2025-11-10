Consejo departamental del CNE sugiere que centros de votación sean entregados antes del 28 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- El año escolar en Honduras finaliza este próximo 28 de noviembre, debido a que varios de los establecimientos educativos serán utilizados como centros de votación durante los comicios generales del 30 de noviembre. Sin embargo, autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) recomiendan que los centros deberían ser entregados a más tardar el 20 de noviembre. Leonel Núñez, presidente del Consejo Departamental del CNE, indicó que luego del simulacro que se desarrolló el pasado domingo a nivel nacional en más de 500 centros educativos se logró identificar que hay algunos centros que no cuentan aún con el servicio de energía eléctrica, conectividad, entre otros problemas.

"En el simulacro pudimos ver que en algunos centros aún hay personas damnificadas y para las elecciones deben estar desocupados; la situación es en el Distrito Central y en otros municipios del departamento", señaló. El funcionario detalló que una comisión se encargó de verificar el estado de los centros de votación y encontró que hay varios que no cuentan con sus puertas, otros no tienen el suministro eléctrico y por ende conectividad a internet. Por lo que recomiendan a las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) entregar los centros antes del 28 de noviembre, como lo tenía establecido el ministro Daniel Esponda. "Creo que deben entregarlos a partir del 20 de noviembre, diez días antes, porque deben revisarse para ver si están condicionados, hay que saber que el cronograma establece que las maletas electorales empiezan a salir desde el 22 de noviembre", dijo.