Conferencia Episcopal insta a hondureños a votar por candidatos y no por costumbre o emociones

Tegucigalpa, Honduras.- La Conferencia Episcopal de Honduras instó a la población hondureña a no dejarse llevar por las emociones o las costumbres para votar por un candidato en las elecciones generales del 30 de noviembre y pedir sabiduría a Dios para elegir al que tenga más aptitud.
El llamado de la Conferencia se da tras la reunión de obispos en Asamblea Plenaria para dar seguimiento a las preocupaciones pastorales de la iglesia. "Constatamos que en Honduras nos une la Patria que amamos y con la que nos identificamos; una historia común; la ilusión por vivir felices y juntos en esta tierra bendita."
A través de un comunicado, indicó: "con sano realismo, somos conscientes de que nos pueden separar formas de pensar y de entender nuestra realidad. Hay que admitir con tristeza que nos separan grandes desequilibrios, corrupción, violencia, pobreza de muchos, etc., y eso no lo quiere Dios, ni lo aceptamos nosotros. Nos preguntamos con preocupación: ¿estamos en rumbo hacia una mayor pérdida de institucionalidad democrática y de justicia? Esto tiene implicaciones profundas para todos y nos debe llevar a buscar juntos soluciones, para que, con creatividad, decisión y perseverancia, erradiquemos las causas de la pobreza y cualquier tipo de injusticia o violencia".
Por lo tanto, pidió a que los valores del amor, unidad y servicio deben inspiren a la población en el momento de ejercer el sufragio. Además de pedir a Dios por sabiduría para "optar por quien consideremos con más aptitud".
"Por este motivo, hacemos un llamado a la población a involucrarse, conocer en profundidad las propuestas de los candidatos y partidos, y salir a votar conscientemente. Así construiremos una democracia sólida, plural y representativa", precisó la Conferencia en el documento.
"No se trata de votar por costumbre o por emociones momentáneas. Se trata de analizar, contrastar y decidir con responsabilidad, pensando en el fututo del país y el bienestar colectivo", detalló.
De igual forma, la Conferencia Episcopal exhortó a los candidatos hondureños que tras la proclamación oficial de resultados a "respetar la voluntad expresada de manera legítima en las urnas por los ciudadanos".
Por lo tanto, mencionó que consciente de que "nos une es más grande que lo que nos divide, con el papa León XIV, proponemos 'que el Señor Jesús, fundamento de nuestra fe, nos guíe siempre por las sendas del amor, la unidad y el servicio".