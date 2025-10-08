Conferencia Episcopal insta a hondureños a votar por candidatos y no por costumbre o emociones

Tegucigalpa, Honduras.- La Conferencia Episcopal de Honduras instó a la población hondureña a no dejarse llevar por las emociones o las costumbres para votar por un candidato en las elecciones generales del 30 de noviembre y pedir sabiduría a Dios para elegir al que tenga más aptitud.

El llamado de la Conferencia se da tras la reunión de obispos en Asamblea Plenaria para dar seguimiento a las preocupaciones pastorales de la iglesia. "Constatamos que en Honduras nos une la Patria que amamos y con la que nos identificamos; una historia común; la ilusión por vivir felices y juntos en esta tierra bendita."

A través de un comunicado, indicó: "con sano realismo, somos conscientes de que nos pueden separar formas de pensar y de entender nuestra realidad. Hay que admitir con tristeza que nos separan grandes desequilibrios, corrupción, violencia, pobreza de muchos, etc., y eso no lo quiere Dios, ni lo aceptamos nosotros. Nos preguntamos con preocupación: ¿estamos en rumbo hacia una mayor pérdida de institucionalidad democrática y de justicia? Esto tiene implicaciones profundas para todos y nos debe llevar a buscar juntos soluciones, para que, con creatividad, decisión y perseverancia, erradiquemos las causas de la pobreza y cualquier tipo de injusticia o violencia".