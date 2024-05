Conadeh pide a interventores del 911 presentar resultados de su gestión

Así mismo, el Acuerdo Ejecutivo No. 70-2024 que se publicó el 8 de abril establece prorrogar la vigencia del nombramiento de Miroslava Cerpas Hernández, en el cargo de presidenta de la comisión del 911, por un período de un año más, a partir del 29 de febrero del 2024.

El delegado adjunto del Conadeh, señaló que han recibido quejas en contra de la institución, las denuncias son relacionadas con la falta de atención del 911 por parte de la ciudadanía y exempleados de la institución.

Desde 2022 a la fecha el Conadeh ha recibido un total de 57 quejas sobre el funcionamiento de la institución de emergencia; del total de quejas 27 se recibieron en el 2022; 23 el año pasado y en lo que va del 2024 se han recibido un total de siete quejas.

El 33% de las quejas son por amenazas y hostigamiento a exempleados.

“El Conadeh ha acompañado a los empleados públicos que han sido despedidos y que algunos casos han sido relacionados con hostigamiento laboral y que han venido buscando que se les restituyan los derechos que se presumen violentados; por otra parte hemos recibido casos relacionados por la falta de atención al 911 al no accionar, y también hemos escuchado a los comisionados que muchas veces no se acciona por la falta de capacidad, porque no hay ambulancias”, explicó.