Comunidad LGTB espera mecanismo que les permitirá el cambio de nombre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) avanza a cuentagotas en la reglamentación del mecanismo que permitirá cambiar la identidad a las personas de la comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transgénero (LGBT) en Honduras.

Roberto Brevé, comisionado presidente del RNP, expresó a EL HERALDO que “aún estamos trabajando en el procedimiento para que los registradores civiles puedan hacer el cambio de nombre; aún estamos dentro del término, estamos en permanentes reuniones con miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la Procuraduría General de la República y organizaciones de derechos humanos para regular los procedimientos, el cual vamos a tener que acatar”.

Declaró que “dentro de los cambios, hasta el momento, solo se contempla el nombre, no el sexo. La comisión que está reunida también está contemplando el tema de que no vaya a haber por ningún motivo inseguridad jurídica.

Estamos estableciendo los controles porque realmente lo que se cambiará es el nombre, mas no el número de identidad ni los registros dactilares”.

En la sentencia del caso Vicky Hernández —una activista trans asesinada en 2009— emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se sugiere al Estado adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género.

Rihanna Ferrera, directora de la asociación de derechos humanos Cozumel Trans, manifestó que “el fallo habla del cambio de nombre y de género, recalcamos que solo será el nombre, no el número de identidad, eso no va a cambiar, pero estamos claras de que eso no abre opción al matrimonio.

La Constitución es clara y establece el matrimonio entre personas de diferente sexo, es decir, hombres y mujeres así nacidos; nosotras como mujeres trans no somos mujeres así nacidas”.

