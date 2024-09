Comisionado retirado afirma que Midence Oquelí tiene información que vincula a los Zelaya con narcotráfico

“Hay un montón de grabaciones y datos que hicieron los hermanos Rivera, que con eso se protegieron. Se entregaron a la justicia porque Juan Orlando quería, como dicen, volarlos por los aires”, amplió el comisionado retirado, “ellos (los Cachiros) vaciaron las arcas de los bancos, dejaron guardadas unas cosas, otras se las llevaron, pero la negociación fue que se tenían que llevar a todas las familias. Y los hermanos Rivera se llevaron a toda su familia”. Refirió que incluso el padre de los Rivera Maradiaga murió en Estados Unidos hace unos años y hasta lo mandaron para enterrarlo aquí.

El comisionado en condición de retiro, en su declaración al medio radial, afirmó desconocer si Manuel Zelaya Rosales recibió el dinero con el que Midence Oquelí buscaba convertirse en subsecretario de Seguridad.

“Lo que no sé es si el señor presidente Zelaya recibió eso o no, eso no lo sé. Pero que eso se manejó, y que mataron a esas dos personas en San Pedro Sula, eso es cierto, eso está ahí, porque no cumplieron con el mandato que les encomendaron”, apuntó.