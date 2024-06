Seis de cada 10 centroamericanos que migran a España son hondureños

El INE de España muestra que, en 1999, de los 3,732 centroamericanos registrados en la nación europea, el 26% fueron nativos de Honduras, es decir, una cantidad de 980 connacionales.

Para el 2000, la cifra de habitantes de la región en España aumentó a 4,524, de los cuales 1,293 eran del territorio nacional, representando el 26% del total de centroamericanos.

Con el paso de los años, los centroamericanos aceleraron su llegada anual a este país europeo, siendo los hondureños, en su mayoría, los que más dejaron su nación.

“De 1998 a 2006, Honduras no estaba sumergida en tanta pobreza, la población era más reducida, y la seguridad y el empleo no eran problemas tan agudos; es por ello que, Honduras era el país que más exportaba población, las cifras no eran alarmantes”, opinó la experta Gabriela Celeste Mendoza.