“Carlón” Zelaya: “Desmiento categóricamente que me encuentro en Nicaragua”

“Informo que he salido a realizarme un chequeo médico por problema recurrente de columna del que mis médicos están al tanto. Desmiento categóricamente que me encuentro en Nicaragua; es una información falsa y tendenciosa. Navidad y Año Nuevo los pasamos en Olancho”, redactó Zelaya en sus redes sociales.

El portal InSight Crime en su artículo GameChangers 2024: Los escándalos del dinero del narcotráfico alcanzan la cúspide del poder político en las Américas, recordó dinero del narcotráfico puede llegar a los niveles más altos de la política.

En relación con Honduras, el 3 de septiembre de 2024, el mismo portal difundió un video que mostraba a Carlón, en una reunión con los principales narcotraficantes del país durante las últimas etapas de la fallida candidatura presidencial de Castro en 2013.

Zelaya no negó haber estado allí ni afirmó que el video fuera falso. “Nunca me entregaron ningún dinero, al menos a mí”, aseguró.

“Aunque dijo que estaba dispuesto a hablar con las autoridades estadounidenses”, asegura InSight Crime, “Zelaya posteriormente renunció a su cargo en el Congreso y, según se dice, huyó a la vecina Nicaragua, lo que podría haberlo puesto fuera del alcance de los fiscales estadounidenses (Zelaya negó estas versiones)”, dice la publicación del medio.

En septiembre de 2024, EL HERALDO le preguntó a “Carlón” si era cierto que se había ido a Nicaragua, pero, él negó ese extremo.

“Pues fíjese que no, aunque creo que no tendría por qué dar explicaciones dónde estoy, pero estoy en Honduras, donde siempre he estado y no pienso estar en otro lado”, respondió mediante mensaje de WhatsApp a este rotativo.