Alumnos alcanzan los 150 días de clases en el presente año

En comparación con los años anteriores, donde el 2022 alcanzó solo 97 días y 153 en 2023, este es un logro . Pero no se puede omitir el grave desafío que sigue enfrentando el país, donde según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hasta mayo del año en curso, 1,175,758 menores en año escolar están fuera del sistema educativo.

“Es un logro importante que los centros educativos hayan llegado a más de 150 días, sabemos que viene un feriado, pero, aunque no se pudiera llegar a los 200, si se llega arriba de los 180 días se considerará un éxito porque venimos de la pandemia”, expresó Denis Cáceres, experto en educación.

“Es cierto, la matrícula no se recupera después de la pandemia, pero desde el 2017 la matrícula venía en picada. Por lo tanto, la pandemia acentuó el problema de la matrícula”, explicó Cáceres.

Agregó que los factores que alimentan la deserción escolar son muchos: “Hay unos 150,000 estudiantes que no están, no sabemos qué se hicieron. Más del 50% de las causas son por pobreza, un 30% por un proyecto de migración y un 20% puede ser porque a los padres de familia no les interesa el sistema educativo”, indicó.

El experto recomendó seguir impulsando las políticas educativas, aumentando la cobertura y calidad de la merienda escolar. También incentivar a los alumnos con las becas escolares y la matrícula gratis.

”Deben centrarse en aquellas políticas educativas que enganchen a los estudiantes en los centros educativos, sin embargo, la secretaría de educación no puede resolver el tema de la pobreza ni la migración, pero sí puede que las políticas educativas sean más efectivas”, concluyó Cáceres.