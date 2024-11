Algodón donado por Jorge Cálix es rechazado por el Hospital Escuela

4

La escasez de algodón ha generado controversia, ya que provocó la suspensión de al menos 20 cirugías en días recientes. El problema se intensificó tras las declaraciones de la ministra de Salud, quien arremetió contra los medios de comunicación, criticándolos por convertir lo que ella llamó un problema “tan minúsculo”en noticia.

El Hospital Escuela no aclaró si el donativo será devuelto o destinado a otras áreas no quirúrgicas. Sin embargo, reiteró que el algodón donado es de uso cosmético y no hospitalario, por lo que no puede ser empleado en cirugías.