Adán Fúnez se reunió con sicario antes del crimen de Juan López, asegura Infobae

“Según dice un funcionario del Ejecutivo hondureño al tanto de las investigaciones que habló con Infobae bajo condición de anonimato por seguridad, los primeros testimonios recabados indican que Fúnez se reunió con el sicario horas antes del asesinato, que ocurrió en horas de la noche cuando el ambientalista salía de un servicio religioso”, indicó el medio sudamericano.

Cabe recordar que el 25 de septiembre, 11 días después del asesinato contra el también regidor de la municipalidad de Tocoa, reconoció las autoridades de la Policía Nacional y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) le solicitaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia de su residencia.

“Lo que hubo fue una visita de la Policía Nacional, con agentes de la ATIC y fiscales. Me habían solicitado un video de la fecha 14 de septiembre de las 7:00 a.m. a las 10:00 p.m. Ellos hicieron presencia a la casa de habitación y me solicitaron que querían llevarse el CPU para hacer vaciado”, explicó Fúnez ese día en que se allanó su vivienda.

Por otro lado, Infobae agregó que tuvo acceso a una fuente del Ministerio Público, quien le aseguró que Óscar Alexis Guardado Alvarenga, uno de los acusados por el asesinato contra López “ha pedido un juicio abreviado, lo que significa que aceptará su culpabilidad y podría brindar información sobre el crimen; los fiscales, sin embargo, no han aceptado esta posibilidad hasta no tener información extraída de los teléfonos celulares que decomisaron a los detenidos”.

Guardado Alvarenga fue capturado el 4 de octubre de 2024, mismo día en el que se arrestó a Lenin Adony Cruz Munguía. Además de estos dos sujetos, fueron detenidos un día después Daniel Antonio Juárez Torres y y Keldon Samir Martínez Velásquez. Según la Policía Nacional, existen suficientes pruebas científicas que los vinculan en el crimen contra Juan López.

“En el caso del ambientalista López, las pesquisas apuntan a una mafia política encabezada por el alcalde Fúnez, nombrado en el expediente de investigación como la persona que contrató a los sicarios que dispararon en contra de López y lo mataron. Por ahora, el político sigue libre” finaliza la publicación de Infoabe.