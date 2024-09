¿A qué hora ver el eclipse lunar en Honduras este 17 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras podrá presenciar este martes 17 de septiembre el último eclipse lunar de este 2024, además de la segunda de las cuatro “superlunas”, un fenómeno natural único en el que la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna llena.

Este evento será visible en África, Europa y América, por lo que Honduras no será la excepción. Este fenómeno astronómico se podrá ver a simple vista porque no causa ningún peligro a la salud, a diferencia de los eclipses solares, y no requiere ningún tipo de instrumentación especial.

En Honduras, el eclipse lunar tendrá una duración de 4 horas, 6 minutos y 20 segundos, según publicó Time and Date.

En ese sentido, detalló que la penumbra comenzará a las 6:41:07 de la tarde, el comienzo parcial será a las 8:12:58 de la noche. El punto máximo del eclipse en Honduras se alcanzará a las 8:44:18 de la noche.

Los extremos parciales iniciarán a las 9:15:38 de la noche y la finalización de la penumbra será a las 10:47:27 de la noche.

Ingresa aquí para ver más detalles del eclipse lunar