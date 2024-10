¿Quién es Liz Cheney, la republicana que se une a Kamala Harris en campaña?

7

Con la presencia de Cheney, una de las más feroces críticas de Trump, Harris busca perfilarse como una opción patriótica para votantes independientes y republicanos preocupados por la actitud que Trump mostró al perder las elecciones de 2020 frente al actual presidente, Joe Biden.

Cheney fue la republicana de mayor rango que formó parte del comité de la Cámara Baja de EE.UU. que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores de Trump intentó impedir que se certificara la victoria de Biden.

Este papel la convirtió en blanco de las críticas de Trump, quien apoyó a un candidato que le arrebató el escaño que tenía como representante de Wyoming hace dos años.

En septiembre, la excongresista y su padre, Dick Cheney, vicepresidente de EE.UU. entre 2001 y 2009 durante la Administración de George W. Bush, anunciaron que votarían por Biden y Harris en las elecciones de noviembre debido al peligro que ambos consideran supondría una nueva Presidencia de Trump.

El evento de Harris tuvo lugar en Ripon, donde se encuentra la histórica escuela en la que una serie de reuniones celebradas en 1854 para oponerse a la expansión de la esclavitud llevaron al nacimiento del Partido Republicano.

Mientras tanto, unas horas antes, Trump dio un mitin en el condado de Saginaw, en el centro de Michigan, donde Biden le ganó en 2020 por un estrecho margen de 303 votos, que acabó contribuyendo a su victoria en ese estado.

Trump aprovechó el acto para criticar la respuesta que el Gobierno de Biden y Harris han dado al huracán Helene, que entró por Florida como un potente huracán y ha dejado 200 fallecidos en al menos seis estados.

Afirmó que el Gobierno federal no está ayudando a los afectados porque se ha gastado el dinero en ayudar a los migrantes que llegan a EE.UU.

«La gente está muriendo en Carolina del Norte. Está muriendo por todas partes, en cinco o seis estados. Está muriendo y no recibe ayuda de nuestro Gobierno federal porque no tiene dinero, porque su dinero se ha gastado en personas que no deberían estar en nuestro país», afirmó.

Trump visitó el lunes las zonas afectadas por el huracán en Georgia y afirmó que el Ejecutivo federal no estaba respondiendo a la destrucción del huracán, una acusación que las autoridades locales niegan.

A medida que se acercan las elecciones, los dos candidatos están incrementando sus mítines en estados clave. En este caso, ambos coincidieron en estados del conocido como «muro azul» (Pensilvania, Wisconsin y Michigan), donde los demócratas solían ganar gracias a su apoyo entre la clase blanca trabajadora.

Con su irrupción en política en 2016, Trump consiguió captar el voto de parte de ese grupo de votantes y ganó en Pensilvania, Wisconsin y Michigan, aunque en 2020 perdió esos estados frente a Biden. Con el objetivo de cortejar a estos votantes, Harris tiene el viernes otro mitin en Michigan. EFE