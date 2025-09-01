La reposición del DNI será gratuita hasta el 30 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) dio inicio este 1 de septiembre a la amnistía para la reposición gratuita del Documento Nacional de Identificación (DNI), una medida contemplada en el Decreto No. 09-2025, que estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025. Con esta disposición, los ciudadanos hondureños que necesiten reponer su DNI podrán hacerlo sin pagar los 200 lempiras que normalmente se cobran por este trámite. Esta medida busca facilitar la participación ciudadana en los próximos comicios generales, programados para finales de año. La institución informó que el proceso será estrictamente personal, por lo que cada ciudadano deberá acudir en persona a realizar la solicitud y luego reclamar su nuevo documento en las oficinas del RNP correspondientes.

"A partir de hoy 1 de septiembre se inicia la amnistía que fue un decreto aprobado por el Congreso Nacional, donde todos los hondureños que requieran reponer su DNI no van a tener que pagar su TGR1 de 200 lempiras y van a poder llegar a cualquier registro municipal a nivel nacional", detalló el comisionado Roberto Brevé. Continuó: "Es importante la presencia del ciudadano para hacer su solicitud de reposición porque vamos a tomar las huellas dactilares, la biometría facial y vamos a actualizar los datos y, por lo tanto, es necesario la presencia".