Gustavo González: “Luis Redondo ha sido transparente en el Congreso”

Y todo este tiempo después, si alguien me pregunta si yo creo en todos los políticos, claramente les digo que no. Uno debe creer en los hechos, en el actuar, en la conducta y no solo en la palabra.

Yo me declaro listo. He dado la cara en los barrios y colonias de Francisco Morazán lo más que pudo. No he descansado un tan solo día, sino que nos hemos dedicado a trabajar porque si uno se queda como un diputado “de saco y corbata”, que es lo que yo no he sido, uno hace lo que la mayoría, que solo vuelve para la campaña política.

El constante reclamo sobre los jugosos salarios de los diputados, en contraste con los asientos vacíos o desaprovechados en el Congreso Nacional sigue siendo exteriorizado. ¿Cómo responde usted?

Sin duda alguna hay diputados que no hacen su trabajo, y el pueblo tiene derecho a juzgarlos. El trabajo que un diputado hace no solo es el trabajo público que se mira en las sesiones del pleno. Hay diputados que se limitan a eso.

Yo he tomado la decisión personal de no hacer uso de las subvenciones a las que los diputados tienen acceso. No estoy en contra y no los críticos siempre y cuando los fondos sean liquidados y utilizados de manera correcta.

Usted ha expresado su preocupación por la pérdida de credibilidad en la política hondureña y el desprestigio del Congreso Nacional. En ese sentido, ¿qué propone?

Primero, hay un tema personal. Si bien es cierto, la clase política ha sufrido un desprestigio porque ha quedado a deber, el valor que uno le da propiamente a su accionar es lo que al final permite que la gente haga sus valoraciones, ya sean positivas o negativas. Es uno mismo, cuando está expuesto, quien se legitima o se deslegitima cada día con su actuar, con sus declaraciones, con su conducta.

Entonces, creo que hacemos el mejor de los esfuerzos para mantener esa legitimidad que nos permita caminar por lo correcto. Hay que tener una cuota bastante grande de responsabilidad porque uno entra y ya forma parte de esa clase política. Entonces, es un enorme esfuerzo que hacer a diario.

¿Qué estrategia utilizará, si resulta electo, para lograr consensos en un entorno político tan polarizado como el Congreso Nacional?

Un político que no dialoga, que no escucha, que no tiene capacidad de construir en conjunto difícilmente va a tener éxito porque al final a nuestro país no lo va a sacar adelante un solo grupo.

Nosotros, como partido político, hemos hecho una propuesta frente al pueblo. La presidenta Xiomara lanzó, antes de ser electa presidenta, una promesa de campaña reembolsacional, el plan de la refundación de Honduras, y este no se construye de un día para otro. Y yo creo que se generó una sobre expectativa sobre lo que significaba que Libre ganara las elecciones, como si todo fuese a cambiar de la noche a la mañana.

Ha habido avances, por ejemplo, en temas de infraestructura, carreteras, hospitales, y demás. No hay un rincón de la patria donde no haya un proyecto de infraestructura de la presidenta. Hay desaciertos, no somos perfectos, y debemos estar dispuestos a rectificar, especialmente cuando el pueblo lo demanda.

Nuestra filosofía es escucharnos entre todos, tener claros nuestros principios y defender nuestras propuestas, pero también hay que generar consensos y para eso debemos despojarnos de intereses partidistas y buscar intereses colectivos que representen al país. Al final uno no va a gobernar solo para los militantes de Libre, para los liberales o los nacionalistas; lo hará para todos, incluyendo a los que no creen ya los que no votan.