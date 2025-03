EN VIVO elecciones primarias Honduras 2025: noticias en tiempo real

La Secretaría de Seguridad informó que a partir de las 6:00 a.m del sábado 8 de marzo hasta el lunes 10 de marzo a las 06:00 p.m entrará en vigor la “ley seca”, esto en el marco de que el domingo 9 se celebrarán las elecciones primarias a nivel nacional.

Centros educativos no tendrán clases el 10 de marzo (Actualizado el 5 de marzo a las 04:35 p.m)

Marlon Ochoa, consejero en representación del partido Libertad y Refundación (Libre) en el Consejo Nacional Electoral (CNE), sugirió que las actas que no lleguen validadas con el sistema biométrico sean retenidas y no computadas al momento en que el CNE divulgue el primer resultado preliminar. Es decir, que estas se conozcan días después de haber cerrado las elecciones primarias.

Esta propuesta ha causado incertidumbre en el Partido Nacional y el Partido Liberal, cuestionando que, de aprobar esta medida, no se tendría transparencia en el proceso electoral.

Por su parte, Cossette López, presidenta del CNE, consideró que no es correcto alargar la espera de las actas hasta que estas lleguen a Tegucigalpa.

“Esperar el retorno de las maletas me parece bastante peligroso, reduce la efectividad del TREP, que es un mecanismo para lidiar con la incertidumbre la noche de las elecciones. No me parece correcto esperar cuatro o cinco días porque estaríamos volviendo a un escenario similar al de las primarias de 2021, cuando pasó mucho tiempo para conocer los resultados”, expresó López.

