Homenaje y emotivos mensajes a víctimas del covid: 57 historias de ángeles que nos cuidan desde el cielo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hablar de ellos todavía les saca lágrimas, les quiebra la voz y les achica el corazón. Sus nombres les traen miles de recuerdos que quisieran revivir, como si esos momentos los trajeran de vuelta a esta tierra que ahora los acoge entre sus entrañas.



Sus rostros han quedado plasmados en fotografías, en camisas que la familia usa en novenarios o celebraciones pero, sobre todo, en la mente de quienes todas las noches los lloran.



Son más de 4,200 historias que han marcado a Honduras desde aquel 11 de marzo de 2020 (hace un año), cuando el covid-19 irrumpió entre nosotros y nos arrebató el amor de un padre, una madre, los abuelos, hijos, sobrinos, hermanos, esposo, esposa o amigos.



EL HERALDO le rinde este homenaje a esos hombres y mujeres que ya no están entre nosotros a causa de este virus letal, que ni siquiera dejó que sus parientes pudieran tener el duelo adecuado, de acuerdo con el psicólogo Felipe Maldonado.

“El trauma de haber perdido un familiar, de no haberlo podido velar, de no haber podido hacer el entierro adecuado no les ha permitido que lleguen al duelo”, explicó el experto al referirse a los protocolos de bioseguridad que deben seguir los parientes para darles el último adiós.



En los sepelios de las víctimas por coronavirus, los familiares no pueden manipular el cuerpo, tampoco velarlo y deben sepultarlo inmediatamente después de ser entregado a los parientes.



Además, en el sepelio no puede haber más de 10 personas y si los grupos son más grandes se turnan para tomar un poco de tierra entre sus manos y lanzarla al ataúd, un procedimiento ancestral que representa la conexión entre la muerte y la espiritualidad.

En la mayoría de casos se realiza bajo custodia policial para corroborar que se cumplan las medidas de bioseguridad.



Según expertos, esta medida ha obligado a que los familiares no concluyan las etapas del duelo (ira, negación y por último la aceptación), por lo tanto es más difícil asimilar que ese ser querido ya partió y que solo queda la esperanza de encontrarse algún día.



Por eso, EL HERALDO abrió sus páginas a los familiares, para que -de una manera u otra- puedan alcanzar ese duelo.

Cada palabra fue escrita por parientes o amigos cercanos de las víctimas; este rotativo solo sirvió de enlace, para dejar un recuerdo en papel o la web, pero el recuerdo más preciado quedará en el corazón de quienes cada día los extrañan.