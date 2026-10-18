De Thriller a Monster Mash: Las 7 canciones que reconquistan las listas cada octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Octubre trae consigo un repertorio que no depende de estrenos. Cuando se acerca Halloween, las listas de Billboard y las plataformas de streaming registran el regreso de un grupo reducido de canciones, casi siempre las mismas. Spotify lo documentó hace años al revisar más de 600,000 listas de reproducción con temática de la fecha, y Robin Hilton, de NPR, habló de un canon que se ha ido formando entre los temas que resurgen cada año. Estas son siete que sostienen esa tradición, cada una con su propio recorrido.

Thriller

Thriller, de Michael Jackson, es el ejemplo más sólido. Alcanzó el cuarto lugar del Hot 100 de Billboard en 1984 y cada año se vuelve a colar en los principales listados del mes.



Monster Mash

Monster Mash acumula un recorrido de seis décadas. Bobby “Boris” Pickett and the Crypt-Kickers la estrenaron en septiembre de 1962 y la llevaron al primer lugar del Hot 100 durante dos semanas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Desde entonces ha regresado a la lista general en 1970, 1973, 2021, 2022 y 2023, seis apariciones en total según Billboard. Un análisis de 226 listas de Spotify con títulos alusivos a Halloween, citado por Mental Floss, la ubicó como la canción que más se repite, y ese medio la describe como la única que sigue el modelo de la música navideña en esta época.

Ghostbusters

El tema de Ghostbusters, de Ray Parker Jr., llegó al primer lugar del Hot 100 en 1984 y conserva un hábito puntual. Robin Hilton, de NPR, contó que al mirar las tablas de Billboard de fines de octubre y principios de noviembre aparece de pronto el recopilatorio de grandes éxitos de Parker. Billboard confirmó el efecto en 2023, cuando el tema volvió al Hot 100 junto con Thriller y Monster Mash después de Halloween. Spotify lo incluyó entre los favoritos de sus oyentes y People lo sumó a su selección de 13 canciones para ambientar la temporada.

This Is Halloween

This Is Halloween nació en el cine. Forma parte de The Nightmare Before Christmas, la película de animación en stop motion de Tim Burton estrenada en 1993, y Billboard la ha acreditado tanto a The Citizens of Halloween como a Danny Elfman en distintos rankings. Aparece entre las 20 más frecuentes de las listas de Halloween en Spotify, según el análisis citado por Mental Floss, y también figura en la selección de 13 canciones de People para esta época.

(Don’t Fear) The Reaper

Del rock clásico llega (Don’t Fear) The Reaper, de Blue Öyster Cult. Spotify la describió como una de las preferidas de sus oyentes en Halloween, y Mental Floss señaló que el género tiene un espacio propio en estas listas, con Highway to Hell, de AC/DC, entre los títulos que suenan hacia el 31 de octubre. El mismo patrón se vio en el ranking de Billboard de 2017, donde figuraron Runnin’ With The Devil, de Van Halen, y Black Magic Woman, de Santana.

Wake Me Up When September Ends

Wake Me Up When September Ends, de Green Day, responde a otro calendario. Salió en el álbum American Idiot, de 2004, y según Spin fue un homenaje de Billie Joe Armstrong a su padre fallecido. Su regreso llega con el cierre de septiembre y se extiende al primer día de octubre.

We Fell in Love in October

La más reciente del grupo llega con su propia fecha en el calendario. we fell in love in october, de girl in red, nombre artístico de la noruega Marie Ulven, quien aparece acreditada como compositora, letrista y productora.

Cada octubre sirve de fondo a una tendencia de TikTok en la que los usuarios dedican publicaciones a sus parejas.