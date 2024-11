Taron Egerton y Charlize Theron juntos en nuevo thriller de Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor británico Taron Egerton , quien interpretó a Elton John en Rocketman, se ha unido a Charlize Theron en el thriller que produce la plataforma Netflix y que se titulará Apex, informó este miércoles The Hollywood Reporter (THR).

Los detalles de la producción aún no se han hecho públicos, pero el guion se centra en una escaladora y adicta a la adrenalina, interpretada por Theron, que descubre que la naturaleza no es el único elemento peligroso que la persigue cuando se embarca en una expedición en la naturaleza, según el medio especializado.

Egerton interpretará a un psicópata que acecha a Theron, a la que considera su presa humana. Jeremy Robbins ha escrito este guion que produce la propia actriz de origen sudafricano.

Egerton irrumpió en la pantalla grande con la adaptación del cómic de Matthew Vaughn, The Kingsman: The Secret Service, y repitió su papel en Kingsman: The Golden Circle, recuerda THR.

Pero su hasta ahora más aclamado papel fue encarnar al cantante Elton John en Rocketman, de Dexter Fletcher, papel por el que recibió un Globo de Oro al Mejor actor en un musical o comedia, además de varias nominaciones a otros premios de prestigio internacional, entre ellos, los británicos BAFTA.