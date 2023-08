Talk to Me: datos sobre la película más terrorífica del 2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Talk To Me, en español Háblame, es un filme con una combinación cautivadora de suspenso, intriga y fuertes elementos sobrenaturales que te mantendrá al filo de tu asiento si el terror paranormal es tu favorito.

Este original relato de terror sigue a la adolescente Mia (Sophie Wilde) quien ha pasado años evitando el trauma de la muerte de su madre. En el aniversario de su deceso, Mia sigue muy afectada lidiando con su pérdida y junto a su padre no ha logrado superarlo.

Aquí te dejamos el tráiler de Talk to Me.

Talk to Me está protagonizada por Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji, Miranda Otto, Zoe Terakes, Chris Alosio y Alexandria Steffensen, entre otros.

Talk to Me está recibiendo muchos elogios por parte de la prensa especializada. “Hay mucha atmósfera (y efectos) para atraer a los fans del terror más endurecidos” escribieron en Screendaily. En Time Out afirmaron que “tiene una cualidad opresiva y salvaje que pone todo tu cuerpo en modo lucha o huida”.

Otros comentarios positivos como el de Bloody Disgusting consideran que es “una historia violenta y sobrenatural que te deja sin aliento”, mientras que en Telegraph se mantienen en esta línea al resaltar que es “un film terrorífico y conmovedor”.