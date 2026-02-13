EL HERALDO consiente a sus suscriptores con experiencia VIP en Metrocinemas

Tegucigalpa, Honduras.- Suscriptores de EL HERALDO disfrutaron un cóctel de bienvenida y el estreno VIP de “Caminos del Crimen” en Metrocinemas, Novacentro, en una velada especial llena de emoción y agradecimiento.
La cita fue a las 7:30 p. m. y los invitados fueron recibidos con un cóctel de bienvenida cortesía de El Sabrosón. Este espacio permitió a los asistentes compartir en un ambiente ameno, fortalecer lazos y capturar momentos especiales antes del inicio de la función.
Posteriormente, los presentes ingresaron a la sala VIP para disfrutar del esperado estreno de “Caminos del Crimen”. Antes de que se apagaran las luces, se extendió un agradecimiento especial a los suscriptores por su fidelidad y por elegir a EL HERALDO como su fuente de información, reiterando la invitación a mantenerse atentos a futuras actividades y beneficios exclusivos.
La película, centrada en un intenso duelo de inteligencia entre un detective y un criminal, mantuvo a la audiencia en constante tensión gracias a su impecable ejecución estratégica y narrativa envolvente.
Al finalizar la proyección, los asistentes expresaron su satisfacción con la experiencia, destacando tanto la intensidad de la trama como la calidad del evento organizado. Con iniciativas como esta, EL HERALDO continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad, ofreciendo experiencias que van más allá de la información.