EL HERALDO consiente a sus suscriptores con experiencia VIP en Metrocinemas

Tegucigalpa, Honduras.- Suscriptores de EL HERALDO disfrutaron un cóctel de bienvenida y el estreno VIP de “Caminos del Crimen” en Metrocinemas, Novacentro, en una velada especial llena de emoción y agradecimiento.



La cita fue a las 7:30 p. m. y los invitados fueron recibidos con un cóctel de bienvenida cortesía de El Sabrosón. Este espacio permitió a los asistentes compartir en un ambiente ameno, fortalecer lazos y capturar momentos especiales antes del inicio de la función.

Posteriormente, los presentes ingresaron a la sala VIP para disfrutar del esperado estreno de “Caminos del Crimen”. Antes de que se apagaran las luces, se extendió un agradecimiento especial a los suscriptores por su fidelidad y por elegir a EL HERALDO como su fuente de información, reiterando la invitación a mantenerse atentos a futuras actividades y beneficios exclusivos.