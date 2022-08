Sentido adiós a Ulises Eyherabide, líder de la banda de rock Rescate

IN MEMORIAM ¡SE ME ESTRUJA EL ALMA!

ADIOS; MI VIEJO AMIGO ULISES

.

“Yo se donde voy. Y si me dan a elegir, yo no me quedo, me voy.

Sentir que estás dormido cuando hay que despertar.

Tus manos el abrigo, luz en tanta oscuridad. pic.twitter.com/EMCqTpYgqy